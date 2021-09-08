صالح الشهري: درسنا المنتخب العماني جيدًا

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري، سعادته بتجاوز عقبة عمان اليوم، وحصد ثلاث نقاط هامة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

صالح الشهري يؤكد دراسة عمان جيدًا:

وقال صالح الشهري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “تمكنا من التغلب على ظروف المباراة من قوة المنتخب المنافس والرطوبة العالية، وذلك بفضل دراستنا للمنتخب العماني بشكل مثالي مكننا من تحقيق الهدف الذي يحثنا عنه”.

وظهر صالح الشهري بمستوى مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليكون من أبرز لاعبيه خلال الفترة الماضية، ويساهم في فوزه ضد عمان، ليتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السعودية تفوز ويتقاسم الصدارة:

وانتهت مباراة عمان ضد السعودية التي أُقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى مميزًا خلال المباراة، ونجح صالح الشهري في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، وكاد أن يسجل اللاعبون أكثر من فرصة في الشوط الثاني، ليخطف فوزًا هامًّا في مشواره نحو مونديال 2022.

وبعد مباراة اليوم، رفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

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