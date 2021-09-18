صالح الشهري: مباراة الاتفاق كانت صعبة على الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد صالح الشهري، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على أن فريقه عانى كثيرًا للفوز على الاتفاق مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة كانت صعبة على الهلال:

وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية: “الفوز كان صعبًا على الاتفاق والمباراة قوية من كافة النواحي، المهم أننا حققنا النقاط الثلاث”.

وأضاف الشهري: “حصد النقاط والانتصارات هو المهم وأشكر زملائي على المساهمة في الفوز ويجب علينا الاستمرار على نفس هذا المنوال في المباريات القادمة”.

وأنهى الفريق الكروي الأول في الزعيم، الشوط الأول من مباراته ضد الاتفاق متقدمًا بهدف دون رد.

الزعيم ينجو من ريمونتادا الاتفاق:

ونجح المالي ماريجا في الدقيقة الـ23 في إحراز الهدف الأول في شباك فارس الدهناء، بعد لعبة جماعية رائعة انتهت بتمريرة متقنة من البرازيلي ماثيوس بيريرا لـ ماريجا الذي أودعها في الشباك.

وأهدر بعدها ماريجا فرصة إضافة ثاني أهدافه والثاني لـ الهلال في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل الزعيم ضغطه الهجومي ليضيف هدفين عبر الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين الـ56 والـ61 وتُصبح النتيجة 3/ 0 للأزرق.

وتراجع أداء الهلال، ليعطي الفرصة لنادي الاتفاق لإحراز هدفين عبر اللاعبين علي هزازي وسنوسي الهوساوي في الدقيقتين الـ70 والـ85.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 10 نقاط في صدارة دوري المحترفين السعودي، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند ست نقاط.

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