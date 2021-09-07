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صالح الشهري يخطف الأنظار مع المنتخب السعودي
بعد تسجيله لهدف الفوز ضد عمان

صالح الشهري يخطف الأنظار مع المنتخب السعودي

2021/09/07
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صالح الشهري يخطف الأنظار مع المنتخب السعودي الشهري - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

ظهر صالح الشهري بمستوى مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليكون من أبرز لاعبي الأخضر خلال الفترة الماضية.

صالح الشهري يتألق:

وخطف صالح الشهري الأنظار في آخر 6 مباريات خاضها مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث ساهم في تسجيل 7 أهداف، وكان آخرها في مواجهة عمان اليوم.

ونجح صالح الشهري في تسجيل هدفين خلال مباراة السعودية ضد منتخب عمان الأول لكرة القدم، وهز الشباك مرة واحدة أمام كل من سنغافورة، فيتنام وعمان، وصنع هدفًا ضد اليمن وأوزبكستان.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يتجاوز عمان:

وانتهت، منذ قليل، مباراة عمان ضد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التي أُقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدف دون رد.

وقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى مميزًا خلال المباراة، ونجح صالح الشهري في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، وكاد أن يسجل الأخضر أكثر من فرصة في الشوط الثاني، ليخطف فوزًا هامًّا في مشواره نحو مونديال 2022.

وبعد مباراة اليوم، رفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب بالرصيد ذاته.

منتخب السعودية - الأخضر
لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد عمان – المصدر @SaudiNT


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