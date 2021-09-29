تحدث الإعلامي صالح الصالح عن تجربة رعاية شركة إيطالية لتصميم الملابس الرياضية لنادي الاتحاد، مضيفًا أن التجربة مثمرة وسوف تجذب باقي الأندية في السعودية.

فكرة جديدة تُضيف لـ الاتحاد:

وتحدث الصالح للكاتب أحمد العرفج في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “فكرنا في أن نتواصل مع ناد كبير يضيف للشركة الإيطالية ونحن كذلك نضيف له، ولم نجد إلا العميد”.

التجربة ستجذب الأندية الأخرى:

وواصل الصالح قائلًا: “الملابس الرياضية للأندية في السعودية ليست ناضجة بعد وهذا العقد بيننا وبين العميد سوف يجذب أندية أخرى، خاصة أن العميد له قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية وفي دول الوطن العربي”.

وتابع الصالح: “بعد التصميم الجديد لقميص العميد أصرت مشجعة من أستراليا وأخرى من نيوزيلاندا على شراء قميص الفريق لحضور إحدى المباريات في جدة، وهذا يعكس نجاح التجربة”.