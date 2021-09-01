صالح النعيمة: اشتقت لوطني ولأسوار الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعرب صالح النعيمة، قائد نادي الهلال السابق، عن اشتياقه الكبير للسعودية وللزعيم، وذلك بعد أن تواجد في ألمانيا لما يقرب من شهرين لاستكمال برنامجه العلاجي بعد إجرائه عملية في الظهر.

نجم الهلال السابق يخوض رحلة علاج في ألمانيا:

وغرد النعيمة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “في الغربة تشعر بالحنين للوطن وللأهل وللأحباب، ولا شك أن الزعيم يأخذ نصيبًا كبيرًا من الحنين، فقد اشتقت لأسواره ورجاله ونجومه وجمهوره”.

وأضاف النعيمة: “أمضيت ما يقرب من شهرين في ألمانيا وذلك لاستكمال برنامجي التأهيلي، بعد إجرائي عملية في الظهر، قريبًا بإذن الله سأعود، لا تنسوني من دعواتكم مع خالص دعائي للجميع بدوام الصحة والعافية”.

يذكر أن النعيمة صاحب الـ61 عامًا أرفق صورة عبر حسابه في “تويتر” لشعار الهلال وبها العديد من البطولات والكؤوس التي حققها الزعيم على المستويين المحلي والآسيوي، وسط تفاعل كبير من جماهير الزعيم وعشاقه.

الزعيم يحصد 7 نقاط في أول 3 جولات:

جدير بالذكر أن الزعيم كان فاز على الطائي والتعاون في أول جولتين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل مع الباطن بالجولة الثالثة بدون أهداف.

ويتوقف الدوري السعودي للمحترفين حاليًّا، بسبب فترة التوقف الدولي حيث يخوض المنتخب السعودي مباراتين أمام منتخبي فيتنام وعُمان.

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