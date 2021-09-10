صالح النعيمة يكشف آخر تطورات حالته الصحية

المواطن - محمد سمعه

كشف صالح النعيمة قائد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال السابق، آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد خضوعه لبرنامج علاجي في ألمانيا نتيجة إجرائه لعملية جراحية في الظهر.

صالح النعيمة يُطمئن جماهير الهلال

وغرد النعيمة صاحب الـ61 سنة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مع الكادر الطبي المصاحب لي في علاجي الذي كان له أثر كبير بعد الله، بدعائكم في العودة بشكل أفضل صحيًا ولله الحمد”.

شهران من التواجد في ألمانيا

ويتواجد النعيمة منذ شهرين في ألمانيا للتأهيل والعلاج من آثار العملية الجراحية في ظهره، حيث غرد في الأول من سبتمبر الحالي قائلًا: “في الغربة تشعر بالحنين للوطن وللأهل وللأحباب، ولا شك أن الزعيم يأخذ نصيبًا كبيرًا من الحنين، فقد اشتقت لأسواره ورجاله ونجومه وجمهوره”.

وأضاف النعيمة: “أمضيت ما يقرب من شهرين في ألمانيا وذلك لاستكمال برنامجي التأهيلي، بعد إجرائي عملية في الظهر، قريبًا بإذن الله سأعود، لا تنسوني من دعواتكم مع خالص دعائي للجميع بدوام الصحة والعافية”.

وكان النعيمة حقق العديد من البطولات مع الهلال بجانب حصوله على لقب كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

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