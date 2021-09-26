كشفت صحيفة إسبانية شهيرة عن هوية المدرب الجديد للفريق الكروي الأول بنادي النصر.

وترغب إدارة مسلي آل معمر في التعاقد مع اسم قوي لتدريب العالمي، وذلك بعد إقالة البرازيلي مانو مينيز؛ بسبب سوء النتائج وكان آخرها الخسارة من الاتحاد بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يُكثف مفاوضاته مع رودي غارسيا:

وذكرت صحيفة todofichajes الإسبانية أن المدرب الفرنسي رودي غارسيا المدرب السابق لناديي روما الإيطالي وليون الفرنسي سيتولى تدريب العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكان الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا سبق أن ألمح بأن رودي غارسيا سيتولى تدريب العالمي بعد تكثيف المفاوضات معه من قبل إدارة مسلي آل معمر.

ويرغب جمهور النصر في كسب الوقت وحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول، قبل مواجهة نادي الوحدة الإماراتي يوم 16 أكتوبر المقبل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

من رفض تدريب العالمي !

يذكر أن المدرب الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه أنطونيو كونتي بالإضافة إلى الإسباني إرنستو فالفيردي رفضوا جميعًا تدريب العالمي بالفترة الأخيرة.