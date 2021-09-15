صدمتان لـ برشلونة بعد ثلاثية بايرن ميونخ

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني صدمتين، حول 2 من لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة بثلاثية دون رد من بايرن ميونخ مساء أمس الثلاثاء في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نوع إصابات نجمي برشلونة

وذكر الموقع الرسمي للبارشا أن اللاعب الإسباني بيدري يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر كما أن موعد عودته للملاعب غير معلوم حاليًا.

كذلك يعاني خوردي آلبا من الإصابة في أوتار الركبة اليمنى لديه كما أن موعد عودته للملاعب غير معلوم حاليًا.

وسيواجه الفريق الكتالوني، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، نادي بنفيكا البرتغالي يوم 29 سبتمبر الجاري حيث تُقام المباراة في البرتغال.

برشلونة يسعى للفوز على غرناطة

يذكر أن الفريق الكروي الأول بـ برشلونة سيستعد خلال الفترة الحالية لمواجهة فريق غرناطة، في الدوري الإسباني مساء الاثنين المقبل حيث تقام المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة بالليجا.

وفي سياق آخر، عقد رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، خون لابورتا اجتماعًا عاجلًا في ملعب “كامب نو”، فور نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد بايرن ميونخ.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن لابورتا رفض الرحيل عن كامب نو عقب اللقاء، وعقد اجتماعًا عاجلًا مع نائب رئيس برشلونة، رافا يوستي، وماتيو أليماني المدير الرياضي، استمر لما يقرب من 3 ساعات.

وأضافت الصحيفة: “الاجتماع تطرق للحديث عن أسباب تلك الهزيمة الكبيرة، والظهور بمستوى متواضع على مدار شوطي المباراة، لدرجة أن الفريق لم يسدد كرة واحدة على مرمى الخصم، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ النادي”.

وتابعت الصحيفة الكتالونية: “كما تساءل لابورتا عن أسباب قيام رونالد كومان المدير الفني، بتغيير طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، إلى 3-5-2”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة