صفقة من الدوري المصري تجذب أنظار الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يبحث ناديا الهلال والنصر عن تدعيم صفوفهما بضم حارس للفريق الكروي الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

الهلال والنصر يتفقان على ضرورة ضم حارس

وكان المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم طلب من إدارة النادي ضم حارس مرمى بديلًا للحارس عبدالله المعيوف في ظل تراجع مستواه مؤخرًا بالإضافة لرغبة النصر في ضم حارس قوي للفريق بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز.

وألمح فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري المصري، إلى أن الزعيم والنصر مهتمان بضم الحارس المصري الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي سموحة.

حارس نادي سموحة بديلًا لمحمد الشناوي

وكتب عامر رسالة عبر حسابه في “الفيسبوك” قائلًا: “أندية عربية لم توفق في شراء محمد الشناوي، حارس الأهلي.. تتابع الهاني سليمان”.

وجاءت رسالة فرج عامر لتؤكد اهتمام الهلال والنصر بضم الهاني سليمان، كونهما الفريقين العربيين الوحيدين اللذين اهتما بضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، لكن الأهلي رفض.

ويبلغ الهاني سليمان من العمر 37 عامًا وسبق له اللعب في صفوف نادي الاتحاد السكندري ونادي الجونة في مصر، ويلعب مع نادي سموحة منذ عام 2019.

وشارك الهاني سليمان في 288 مباراة طوال مسيرته الكروية، استقبل خلالها 355 هدفًا، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه 81 مرة.

يذكر أن الهاني سليمان كان تم استدعاؤه لقائمة منتخب مصر في مباراتي أنجولا والجابون في أول جولتين من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.

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