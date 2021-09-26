أعلنت شركة مشاركة المالية، اليوم الأحد، عن إتمام جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الاستحواذ على فندق جاردينو الذي يقع في الرياض.

قيمة صفقة الاستحواذ

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه تم الانتهاء من نقل ملكية العقار لصالح صندوق مشاركة ريت وبلغت قيمة الاستحواذ 85.5 مليون ريال، تم تمويله كاملاً من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تم توقيع ملحق عقد إيجار مع المستأجر “شركة مسكن السلام للتطوير والاستثمار التجاري” يتضمن انتقال كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار من المالك السابق إلى المالك الحالي “الصندوق” ويمتد عقد الإيجار لمدة 10 سنوات تبدأ من 1 /11 /2021م حتى 31 /10 /2031م، والمدة ملزمة بموجب سندات لأمر مستلمة مقدمًا من المستأجر، ويبلغ متوسط الدخل السنوي خلال مدة العقد حوالي 7.8 مليون ريال، مع العلم بأن قيمة إيجار السنة الأولى البالغة 7 ملايين قد تم قبضها مقدماً.

امتداد عقد الإيجار

وقال مدير الصندوق: إن الأثر المالي لهذا الاستحواذ سيكون إيجابيًا من خلال زيادة أرباح الصندوق وتقليل مخاطر تدني معدلات صافي الأرباح أو انخفاض إيرادات الصندوق مستقبلًا، كما أن امتداد عقد الإيجار لفتـرة طويلة وإلزاميته سيكون له الأثر في تحقيق وفورات نقدية للصندوق.