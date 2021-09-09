ضبط ترسانة أسلحة غير مرخصة في منزل نائب عمدة نيويورك

المواطن - متابعة

عثرت السلطات الفيدرالية الأمريكية، على أسلحة غير مرخصة وشارات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وبطاقات هوية مزورة خلال مداهمة منزل نائب عمدة نيويورك الأسبوع الماضي.

القبض على نائب عمدة نيويورك

وكشفت مصادر صحفية أمريكية أن وفقا لشكوى جنائية تم الكشف عنها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، يزعم أن بريان داوني (47 عاما) نائب رئيس بلدية إيرمونت، نيويورك، كان لديه أكثر من عشرة أسلحة نارية معروضة على جدار في منزله في الطابق السفلي، ومن بينها أسلحة لا أثر لها في السجل الوطني لتسجيل الأسلحة النارية ونقلها.

بطاقات هوية مزورة

وقالت السلطات الفيدرالية إن داوني “يمتلك شارات تابعة لوكالات أمريكية وبطاقات هوية مزورة”، كما اتهمت السلطات المحلية نائب عمدة البلدة الواقعة على بعد 35 ميلاً شمال مدينة نيويورك، بالحيازة الإجرامية لعشرة أسلحة نارية غير مسجلة أو أكثر، بالإضافة إلى تهم تتعلق بحيازة 16 سلاحًا هجومياً و13 كاتمًا للصوت.

وقال المدعي العام لمقاطعة روكلاند، توم والش في بيان صحفي، إن تنفيذ أمر تفتيش منزل واعتقال داوني جاء عقب تحقيق أجرته عدة وكالات في تقارير عن مشتريات مزعومة لأجزاء أسلحة غير قانونية، وتسليمها إلى منزله.

وأظهرت سجلات السجون أنه تم إطلاق سراح داوني من الحجز بعد دفع كفالة تبلغ قيمتها 250 ألف دولار.

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