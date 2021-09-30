ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، مخالفَين لنظام البيئة ارتكبا مخالفات صيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

وأضاف الأمن البيئي، أنه تم ضبط 7 طيور مصيدة، بندقية رش شوزن، بندقية هوائية، بندقية غازية، ذخائر متنوعة”.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى أن العقوبة المقررة في حالة استخدام بندقية الرش “شوزن”، تتمثل في غرامة تبلغ 100 ألف ريال، بينما الصيد بدون ترخيص فيتضمن غرامة تبلغ 10 آلاف ريال.

وبينت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.