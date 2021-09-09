‎الرئيسية
جديد الأخبار
ضبط مخالفَين نفذا 31 جريمة لسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية
من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء

ضبط مخالفَين نفذا 31 جريمة لسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية

2021/09/09
الساعة 9:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
ضبط مخالفَين نفذا 31 جريمة لسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية
المواطن - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (31) حادثة بذات النمط والسلوك والإجرامي، تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه تم إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

التسوية الودية بالرياض تستعيد حقوق عامل سعودي متوفى بأكثر من مليون ريال

تمكنت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة