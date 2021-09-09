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ضبط مخالف لنظام البيئة باع كائنات فطرية برية في الرياض
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة

ضبط مخالف لنظام البيئة باع كائنات فطرية برية في الرياض

2021/09/09
الساعة 7:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مخالف لنظام البيئة باع كائنات فطرية برية في الرياض
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السورية مخالفًا لنظام البيئة بحوزته (1056) طائر “دخّل” معدّ للبيع في مدينة الرياض.

ضبط المخالف: 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية، تم ضبط المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.

غرامة:

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة عرض أو بيع الكائنات الفطرية البرية غرامة تبلغ 20 ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض (999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


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