ضبط مواطن تباهى بعرض المخدرات على مواقع التواصل بحوزته 1787 قرصًا ممنوعة

المواطن - واس

تمكن رجال مكافحة المخدرات من القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي

جهود مكافحة المخدرات

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وضُبط بحوزته مواد مخدرة و (1787) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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