ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض 

المواطن - الرياض

تمكنت صحة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض، من ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف.

شقة مخالفة

وأوضحت صحة الرياض، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى “937”، تم ضبط وافد وكذلك وافدة يعملان في الحجامة وذلك بشكل مخالف، وغير مخول لهما مزاولة المهنة من خلال شقة سكنية تم تقسيمها لاستقبال الرجال والنساء.

الإيقاف عن العمل

فيما تم إيقافهما مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وأضافت صحة الرياض أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

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