ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف بالرياض 

المواطن - الرياض

ضبطت صحة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض، وافدًا ووافدة يمارسان الحجامة، في موقع مخالف.

وأوضحت صحة الرياض، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى 937، تم ضبط وافد وكذلك وافدة يعملان في الحجامة وذلك بشكل مخالف، وغير مخول لهما مزاولة المهنة، من خلال شقة سكنية تم تقسيمها لاستقبال الرجال والنساء، كلًّا على حدة، وتم إيقافهما مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

جولات مستمرة:

وشددت الصحة على أن هناك جولات تفتيشية وتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

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