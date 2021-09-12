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ضبط 22875 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع

ضبط 22875 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع

2021/09/12
الساعة 4:06 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 22875 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع
المواطن - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (22875) مخالفة، وذلك للفترة من 28 / 1 / 1443هـ حتى 4 / 2 / 1443هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

فقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8098)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2869)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2068)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2053)، ومنطقة القصيم بـ(2000)، ومنطقة حائل بـ(1811)، ومنطقة الجوف بـ(1241)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(793)، ومنطقة عسير بـ(549)، ومنطقة تبوك بـ(509)، ومنطقة جازان بـ(386)، ومنطقة الباحة بـ(318)،، ومنطقة نجران بـ(180).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

مخالفات الإجراءات الاحترازية


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