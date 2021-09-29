صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سلب تمثلت في تعدي (3) أشخاص يستقلون دراجة نارية على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أن الجناة مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.