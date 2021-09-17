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ضبط 4 مواطنين نشروا مقطع احتجاز وسكب مادة سريعة الاشتعال على أحدهم

ضبط 4 مواطنين نشروا مقطع احتجاز وسكب مادة سريعة الاشتعال على أحدهم

2021/09/17
الساعة 1:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 4 مواطنين نشروا مقطع احتجاز وسكب مادة سريعة الاشتعال على أحدهم
المواطن - الحدود الشمالية

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية قبضت على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهروا في مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

وأضاف العقيد متعب الخميس أن هذا السلوك ينطوي على المساس بالنظام العام المجرّم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم.

وتابع متحدث شرطة منطقة الحدود الشمالية أنه اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

 


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