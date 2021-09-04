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ضبط 56 مواطنًا مخالفًا بحوزتهم حطب محليّ لأغراض تجارية بالرياض 
تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبط 56 مواطنًا مخالفًا بحوزتهم حطب محليّ لأغراض تجارية بالرياض 

2021/09/04
الساعة 6:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 56 مواطنًا مخالفًا بحوزتهم حطب محليّ لأغراض تجارية بالرياض 
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (56) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (37) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض والمخزن لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

تطبيق الإجراءات: 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

حملة الداخلية: 

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.


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