تلقى المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ يوفنتوس الإيطالي، ضربة موجعة بسبب إصابة اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا خلال مباراة سامبدوريا اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يفقد ديبالا أمام تشيلسي

وبحسب ما ذكرته شبكة ” سكاي سبورتس إيطاليا” فإن ديبالا الذي غادر مباراة سامبدوريا في الشوط الأول يُعاني من إصابة بالعضلة الخلفية في الفخذ الأيسر، ولن يتواجد في مباراة تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

كذلك من المحتمل غياب ديبالا عن مباراة اليوفي ضد تورينو في الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.

وكان باولو ديبالا تألق في مباراة يوفنتوس وسامبدوريا ظهر اليوم حيث سجل الهدف الأول لليوفي بالدقيقة العاشرة من الشوط الأول.

وفاز اليوفي على سامبدوريا بثلاثية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويحتل اليوفي بعد الفوز على سامبدوريا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ثمانية نقاط.

وفي وقت سابق، كان ديبالا صاحب الـ28 عامًا حدد شرطه للبقاء مع السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.

شرط ديبالا للبقاء مع البيانكونيري

وكان لاعب باليرمو الإيطالي السابق، طالب إدارة يوفنتوس بمنحه راتبًا سنويًّا قدره 10 ملايين جنيه إسترليني للبقاء مع الفريق الإيطالي بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتهي عقد ديبالا ذي الـ 6.2 ملايين إسترليني سنويًّا في الصيف المقبل، وهو ما يعني أن اليوفي مجبر على تمديد عقده قبل خسارته مجانًا.

وذكرت تقارير أن إدارة يوفنتوس لا تريد تقديم راتب مالي كبير لـ اللاعب الأرجنتيني بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي نتيجة جائحة كورونا، لكن اللاعب الأرجنتيني يشترط الحصول على مبلغ الـ10 ملايين مع التجديد حتى صيف عام 2025 أو 2026.