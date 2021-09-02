ضغوطات كبيرة على عاتق أنسو فاتي

المواطن - محمد سمعه

زادت الضغوطات على عاتق اللاعب الإسباني أنسو فاتي بعد أن تحصل رسميًا على القميص رقم 10 بالفريق الكروي الأول في برشلونة الإسباني، وذلك بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان نادي برشلونة أعلن مؤخرًا عن منحه القميص رقم 10 للاعب فاتي، وذلك بعد تساؤلات عدة أثارت حيرة جماهير البارشا حول إذا ما كان الرقم سيُعلّق ولن يُمنح لأي لاعب آخر، أو سيحصل عليه لاعب يكون يستحقه.

سبب وجود الضغوطات على أنسو فاتي

ومن الصعب أن يُصبح أنسو فاتي مثل ميسي، بسبب أن الأخير حقق إنجازات أسطورية للبارشا خلال 21 عامًا بجانب نيله للقب أفضل لاعب في العالم وحصوله على الكرة الذهبية في ست مناسبات، لكن جماهير برشلونة تنتظر الكثير من فاتي كونه لاعبًا شابًا والمستقبل لا يزال أمامه.

وكان برشلونة أعلن رحيل ليونيل ميسي عن صفوفه في أغسطس الماضي، بسبب عدم القدرة على تسجيل اللاعب في كشوفات الفريق وتجديد عقده، وذلك بسبب شروط رابطة الدوري الإسباني.

ميسي يُنهي علاقته مع برشلونة وينتقل للدوري الفرنسي

وانتقل بعدها ميسي لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين حتى صيف 2023.

يذكر أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كان تعاقد مساء أول أمس الثلاثاء، مع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم من برشلونة.

وعانى اللاعب الفرنسي كثيرًا مع نادي برشلونة، منذ انضمامه للنادي الكتالوني في صيف 2019 قادمًا من الأتلتيكو، لكنه لم ينجح في ترك بصمته مع برشلونة.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي في الإنترنت أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ30 عامًا عاد مجددًا لملعب ” واندا ميتروبوليتانو” لتمثيل الفريق الكروي الأول بـ الأتلتيكو حتى نهاية الموسم الحالي 2021/2022.

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