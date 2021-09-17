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ضمك يخطف نقطة ثمينة من الشباب بـ 10 لاعبين
بالجولة الخامسة من دوري المحترفين

ضمك يخطف نقطة ثمينة من الشباب بـ 10 لاعبين

2021/09/17
الساعة 9:00 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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ضمك يخطف نقطة ثمينة من الشباب بـ 10 لاعبين جانب من مباراة الشباب وضمك
المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي ضمك من خطف التعادل أمام الشباب بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة ضمك والشباب:

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث لم توجد أي محاولة خطيرة تذكر من جانبهما لإحراز هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني، تمكن الليث من إحراز الهدف الأول عبر إيفر بانيجا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ74.

وبعد طرد اللاعب عبدالله هوساوي بالدقيقة الـ73، عاد ضمك ونجح في إحراز هدف التعادل عبر الأرجنتيني إيميليو زيلايا بالدقيقة الـ85 من ركلة جزاء.

الشباب وضمك

الليث يفقد نقطتين مهمتين:

وأصبح رصيد الليث بعد التعادل 5 نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد ضمك 8 نقاط في المركز الثالث.

الشباب وضمك


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