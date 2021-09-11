ضمك يدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أعلن نادي ضمك، صباح اليوم السبت، عن دخوله موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بعد تحقيقه أعلى عدد رسائل تبرع خلال ساعة واحدة.

واستطاع نادي ضمك تحقيق رقمٍ قياسيٍّ دخل على إثره موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأعلى عدد رسائل نصية يستلمها النادي خلال ساعة واحدة برعاية جمعية إرادة للموهوبين ذوي الإعاقة.

وأوضح النادي عبر حسابه على “تويتر”، أنه ساهم في المنافسة من أجل الخير مع إرادة للموهوبين ذوي الإعاقة، وذلك في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث تم تحقيق 19.946 رسالة تبرع دخل بموجبها النادي موسوعة “غينيس“.

وقال النادي: “ساهمنا في المنافسة من أجل الخير مع جمعية الإرادة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة وكنا على الثقة من جمهورنا الوفي لنضع بصمتنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والحمد لله وضعنا بصمتنا بـ 19649 رسالة تبرع في ساعة وحصلنا على الشهادة، شكًرا لوفائكم”.

موعد مباراة ضمك والفيصلي :

يخوض نادي ضمك مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الفيصلي، مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويدخل ضمك اللقاء في المركز 11 برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

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