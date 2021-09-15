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طارق التايب يرفض فكرة رحيل مدرب النصر

طارق التايب يرفض فكرة رحيل مدرب النصر

2021/09/15
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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طارق التايب يرفض فكرة رحيل مدرب النصر مينيز - المصدر spl
المواطن ـ إسلام البشبيشي

رفض نجم الكرة ونجم فريق الهلال السابق، اللاعب طارق التايب، الهجوم الذي يلاحق المدير الفني لفريق النصر، المدرب البرازيلي مانو مينيز، وخاصة فكرة المطالبة بإقالته رغم تأهله إلى بطولة ربع نهائي أبطال آسيا، على حساب تراكتور الإيراني.

وقال طارق التايب في مداخلة مع قناة “أبو ظبي الرياضية”: “نعلم جميعًا أن الجمهور دائمًا يحب النتائج، خاصة مع وجود لاعبين كبار في النصر أمثال حمدالله وتاليسكا وعبدالفتاح عسيري، وفينست أبو بكر”، موضحًا أن “النصر في الدوري حقق فوزين وخسر مباراة وسجل 8 أهداف واستقبل 4”.

وعن المطالب بتغيير المدير الفني مانو مينيز، أضاف: “أنا ضد تغيير المدربين وهو مدرب قاد النصر في أواخر الموسم الماضي، وهو لا يمتلك عصا سحرية، والمسؤولية تقع على اللاعبين، والمدرب ليس المشكلة، كما أن غياب حمدالله مؤثر على الفريق”.

طارق التايب يرفض فكرة رحيل مدرب النصر - المواطن

وبشأن مبارة تراكتور أشار إلى أهم شيء النتيجة وخروج المغلوب في هذه المباريات، متابعًا: “النصر كان مسيطرًا في الشوط الأول، وانخفض الرتم بالشوط الثاني بشكل كبير، وكان بإمكانه تسجيل أهداف أكثر في ظل المشاكل التي كان يعاني منها المنافس”.

توقعات بإقالة مينيز:

طارق التايب يرفض فكرة رحيل مدرب النصر - المواطن

وتعرض مينيز لانتقادات بسبب أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، رغم التعاقدات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي.

 


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