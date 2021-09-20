طالبات جامعة الملك خالد برجال ألمع يستأنفن الدراسة بالمقر الجديد

المواطن - رجال ألمع

استأنفت كلية العلوم والآداب وفرع الكلية التطبيقية في جامعة الملك خالد فرع رجال ألمع الدراسة في المقر الجديد مع مطلع الفصل الأول 1443.

مبنى جامعة الملك خالد الجديد

ورفع المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري شكره وتقديره لسمو أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على جهوده الكبيرة وتوجيهاته بإنجاز المشروع، كما شكر معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على توجيهاته ودعمه الكبير لمثل هذه المشاريع الحيوية والتي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على توفيرها لخدمة أبناء وبنات الوطن الغالي.

جاهزية المقرات الجديدة

إلى ذلك أوضحت عميدة كلية العلوم والآداب برجال ألمع والمشرفة على فرع الكلية التطبيقية الدكتورة سهام آل حيدر أنه تم الانتقال بعد جاهزية المقرات الجديدة من معامل وقاعات دراسية ومبانٍ إدارية وخدمات مساندة، وأشارت إلى أن عملية الانتقال تمت من خلال خطة متكاملة لضمان سهولة الانتقال والعودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الكلية.

وأبانت آل حيدر أن المبنى الجديد الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 5000 طالبة، يضم قاعات يتجاوز عددها 55 قاعة ويحتوي كذلك على تسعة معامل علوم، وستة معامل حاسب آلي مجهزة بتقنية الـ VDI ومسرح للكلية بسعة 650 مقعدًا.

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