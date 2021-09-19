طبيب: المملكة أول دولة بالعالم العربي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب

المواطن - الرياض

أكد الطبيب المُختص بعلاج العقم وأطفال الأنابيب الدكتور سمير عباس، أن المملكة العربية السعودية هي أول دولة بالعالم العربي تدخل تقنية “أطفال الأنابيب”.

فيديو | د. سمير عباس لـ #برنامج_120: #المملكة أول دولة في العالم الإسلامي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب#الإخبارية pic.twitter.com/GABEF2Rv8b — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021

جدة الأولى عربياً وإسلامياً

وقال عباس خلال إحدى حلقات برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن مدينة جدة هي أول مدينة بالعالم العربي والإسلامي اعتمدت تلك التقنية على أرض الواقع.

ولادة أول طفل أنابيب

وأضاف الدكتور سمير عباس، أنه شهد ولادة أول طفل أنابيب في بريطانيا ومن ثم قرر بعدها إنشاء مركز أطفال أنابيب.

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