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طبيب: المملكة أول دولة بالعالم العربي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب
شهد ولادة أول طفل أنابيب في بريطانيا

طبيب: المملكة أول دولة بالعالم العربي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب

2021/09/19
الساعة 9:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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طبيب: المملكة أول دولة بالعالم العربي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب
المواطن - الرياض

أكد الطبيب المُختص بعلاج العقم وأطفال الأنابيب الدكتور سمير عباس، أن المملكة العربية السعودية هي أول دولة بالعالم العربي تدخل تقنية “أطفال الأنابيب”.

جدة الأولى عربياً وإسلامياً

وقال عباس خلال إحدى حلقات برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن مدينة جدة هي أول مدينة بالعالم العربي والإسلامي اعتمدت تلك التقنية على أرض الواقع.

ولادة أول طفل أنابيب

وأضاف الدكتور سمير عباس، أنه شهد ولادة أول طفل أنابيب في بريطانيا ومن ثم قرر بعدها إنشاء مركز أطفال أنابيب.

 


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