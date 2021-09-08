طرح 15 فرصة استثمارية في نجران

المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة نجران 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

فرص مطروحة:

وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن مواقع لإقامة مدينة ترفيهية ومطعم ومقهى بمنتزه الملك فهد، وموقع لإقامة مركز تجاري بطريق الملك سعود، ومركز تجاري بمخطط الروضة، ومجمع ملاعب كرة قدم، وروضة وحضانة أطفال بمخطط الجامعة، وكشك بحديقة الملك عبدالعزيز.

تطبيق الاستثمار البلدي:

ودعت أمانة منطقة نجران المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

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