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طريقة حساب دعم ريف للأسر المنتجة 2021

طريقة حساب دعم ريف للأسر المنتجة 2021

2021/09/19
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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طريقة حساب دعم ريف للأسر المنتجة 2021
المواطن - الرياض

كشف برنامج ريف عن طريقة حساب دعم ريف للأسر المنتجة (القيمة المضافة) لمن سبق له التقدم بطلب وصدرت له نتائج الأهلية.

كم مبلغ دعم ريف ؟

يتم احتساب دعم الأسر المنتجة (القيمة المضافة) بنسبة 10٪ من رأس المال المعتمد في البيانات المسجلة في الطلب، من قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة وقيمة الحد الأعلى للدعم هي 4,500 ريال شهريًا.


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