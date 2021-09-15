طريق الفرق لربع نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي الضوء على مشوار الفرق ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي، اليوم الأربعاء.

قرعة دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يُقيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا في العاشرة صباح يوم الجمعة المقبل بتوقيت السعودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أكتوبر، ويُقام نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك في الرياض، على أن تكون مباراة نهائي دوري أبطال آسيا في العاصمة السعودية أيضًا، يوم 23 نوفمبر 2021.

مشوار الفرق إلى الدور ربع النهائي

وقال الاتحاد الآسيوي في تقريره: “وكان الهلال، بطل دوري أبطال آسيا نسخة عام 2019، أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه يوم الاثنين على الاستقلال الإيراني 2-0، ونجح النصر في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على تراكتور الإيراني بنتيجة 1-0 الثلاثاء”.

وتابع: “وجاء تأهل الوحدة الإماراتي بعد فوزه الشاق أمام مواطنه الشارقة بفارق ركلات الترجيح 5-4 عقب تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.. أما بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل عامي 2018 و2020 فقد حجز بطاقة التأهل بعد فوز صعب خارج ملعبه على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 1-0”.

وأضاف: “في منطقة الشرق حصلت أندية أولسان هيونداي وجيونبوك موتورز وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية إلى جانب ناغويا غرامبوس الياباني، على مقاعدها في الدور ربع النهائي.. واحتاج أولسان هيونداي حامل اللقب إلى خوض ركلات الترجيح قبل تحقيق الفوز على كاوازاكي فرونتال بطل الدوري الياباني، بعد تعادل الفريقين سلبياً في الوقتين الأصلي والإضافي”.

وواصل: “أما ناغويا غرامبوس، ورغم أنه تأخر مرتين بالنتيجة أمام دايغو الكوري الجنوبي، إلا أنه نجح في النهاية بالخروج فائزًا 4-2.. ويوم الأربعاء فاز جيونبوك موتورز على باثوم يونايتد التايلاندي بفارق ركلات الترجيح، في حين تغلب بوهانغ ستيلرز على سيريزو أوساكا الياباني 1-0”.

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