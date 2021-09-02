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طلال المشعل هداف السعودية ضد فيتنام
ضمن تصفيات كأس العالم

طلال المشعل هداف السعودية ضد فيتنام

2021/09/02
الساعة 4:32 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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طلال المشعل هداف السعودية ضد فيتنام طلال المشعل
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد فيتنام المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، حيث يطمح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الأخضر لحصد أول ثلاث نقاط.

السعودية ضد فيتنام

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وقبل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم، يملك الأخضر سجلًا مميزًا أمام منتخبات جنوب شرق آسيا ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، حيث إنه لم يخسر أي مواجهة أمامهم، ما يمنح لاعبيه دافعًا معنويًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر في تصفيات مونديال 2022
لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم – المصدر @SaudiNT

طلال المشعل الهداف

وكشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات مواجهات السعودية ضد فيتنام، حيث لعبا مرتين، وشهدت تألق الأخضر سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تسجيل 9 أهداف، ولم يستقبل أي هدف، وحقق الفوز في المباراتين، السابقتين، الأمر الذي يدفع لاعبي الأخضر للتألق وتسجيل مزيد من الأرقام المميزة في مواجهة اليوم المرتقبة.

ويُعد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، طلال المشعل هو هداف المواجهات في تصفيات كأس العالم، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف.

طلال المشعل - السعودية ضد فيتنام
طلال المشعل


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