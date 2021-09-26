جدد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، ثقته في لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد يوم الجمعة القادمة بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جماهير الأهلي طالبت الإطاحة بـ هاسي:

وكانت جماهير الراقي طالبت بإقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي؛ وذلك بسبب سوء النتائج حيث خسر الراقي مباراة واحدة وتعادل 5 مباريات دوريًّا.

وطلب النفيعي من لاعبي الراقي نسيان نتائج المباريات السابقة، والتركيز على الفوز بالمباريات المقبلة.

تغريم السومة والعويس 40 ألف ريال:

وفي وقت سابق، قررت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم كل من السوري عمر السومة والحارس محمد العويس لاعبي الأهلي 40 ألف ريال، وذلك بعد مباراة الفيحاء بالجولة السادسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تغريم العويس والسومة 20 ألفًا لكل لاعب؛ بسبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء التي انتهت بفوز الفيحاء بثنائية دون رد.