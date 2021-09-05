طلب جستنيه من إدارة النصر بشأن حمدالله

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عبر تغريدة مثيرة للجدل، طلبًا لإدارة نادي النصر، وذلك بعد ما تردد مؤخرًا حول اهتمام الاتحاد بضم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كواليس أزمة انتقال حمدالله لـ الاتحاد

وغرد جستنيه قائلًا: “”هناك من يطالب إدارة الاتحاد بإثبات صحة قيام طرف نصراوي بعرض اللاعب حمدالله على الاتحاد والمفروض العكس أن تنفي إدارة النصر صحة المعلومة بشرط لا تكون مثل معلومة أنسيلمو والتي افتقدت المصداقية في تصريح لقناة 24 وفي خبر نشرته جريدة الرياضية، بشأن انسحاب النصر من الصفقة”.

وأضاف جستنيه: “إن كنت ناسي أفكرك”.

وكان اللاعب المغربي خرج عبر حسابه في “تويتر” قبل 15 يومًا من الآن وأكد على بقائه مع النصر، مضيفًا أن كل ما قيل حول رحيله عن العالمي مجرد شائعات وأكاذيب.

وكتب النجم المغربي مجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ”سلام عليكم جماهير النصر الحقيقيين، نظرًا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين، فأنا سأوضح لكم بعض النقاط”.

وأشار حمدالله إلى أنه يحترم تعاقده مع النصر مضيفًا أن غيابه عن مباراة الفيصلي كان بقرار فني يحترمه من المدرب البرازيلي مانو مينيز.

قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب المغربي

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد عبدالرزاق حمدالله مع النصر تصل إلى 20 مليون يورو، أي 90 مليون ريال سعودي.

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