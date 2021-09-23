وجه مسلي آل معمر رئيس نادي النصر طلبًا إلى جماهير النادي، وذلك أثناء بحث النادي عن التعاقد مع مدرب للفريق الكروي الأول خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.

فيصل الملوقي – مراسل SSC: نفذت جميع التذاكر المخصصة لجماهير #النصر، و مسلي آل معمر ذكر أن الفريق جداً ممتاز .#النصر_الباطن#هي_لنا_دار 🇸🇦#قنوات_SSC pic.twitter.com/XrvIq9bDmQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2021

وكانت إدارة العالمي قررت إقالة مانو مينيز وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد السبت الماضي في دوري المحترفين السعودي.

وقال فيصل الملوقي مراسل قنوات SSC إن آل معمر طلب من جماهير العالمي الصبر مضيفًا أن المدرب الجديد سيكون على قدر طموحات وتطلعات جماهير النادي.

أسماء عدة مرشحة لتدريب النصر

يذكر أن أسماء عدة ظهرت على طاولة مفاوضات إدارة العالمي، أبرزها الإسباني كيكي سيتين، الروماني كوزمين أولاريو والفرنسي رودي جارسيا.

وفي وقت سابق، أثار ترشح الإسباني كيكي سيتين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، قلق جماهير النادي وذلك لخلافة المدرب البرازيلي مانو مينيز.

كيكي سيتين لم يحقق إنجازات كبرى

وبمجرد ذكر اسم سيتين اندهشت فئات عريضة من جماهير العالمي كون مدرب برشلونة السابق، لم يحقق أي إنجازات كبرى مع الأندية التي قادها في رحلته بخلاف خسارته التاريخية قبل أشهر برفقة البارشا أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وكان مجلس إدارة نادي برشلونة قرر إقالة سيتين من منصبه، وذلك بعد الخسارة التاريخية من بايرن ميونخ.