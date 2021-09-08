طلب مرئيات العموم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية

المواطن - واس

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين في الأمن السيبراني، كذلك الجهات المالكة أو المشغلة أو المستضيفة للأنظمة التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي والجهات المصنعة للأنظمة التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية (OTCC-1:2021)، حيث تشمل الأنظمة التشغيلية، وأنظمة التحكم الصناعي بجميع الأجهزة، والأنظمة والشبكات المستخدمة لتشغيل أو أتمتة العمليات الصناعية.

ضوابط الأمن السيبراني

وتهدف هذه الضوابط إلى التقليل من المخاطر السيبرانية على الأنظمة التشغيلية، وأنظمة التحكم الصناعي، وكذلك رفع مستوى الأمان السيبراني لتلك الأنظمة حسب حساسيتها، إضافة إلى تمكين الجهات ذات العلاقة من تحديد وتحقيق متطلبات حماية الأنظمة التشغيلية، وأنظمة التحكم الصناعي التي تتدرج في الوثيقة حسب حساسية المرافق الصناعية، كما أن هذه الوثيقة تعد امتدادًا للضوابط الأساسية (ECC-1:2018) ومكملة لها.

وحثت الهيئة على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عبر الرابط، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد 19/2/1443هـ.

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