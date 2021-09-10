طموح أسامة هوساوي يقوده لتجربة استثنائية

المواطن - مروة نبيل

يسير قائد المنتخب السعودي السابق، أسامة هوساوي بخُطى ثابتة نحو تحقيق نجاحات جديدة في مشواره خارج المستطيل الأخضر، بعد قرابة الثلاث أعوام على اعتزاله اللعب.

هوساوي مساعدًا للمدير الرياضي في شاتورو

وأعلن نادي شاتورو الفرنسي أحد أندية مجموعة يونايتد وورلد في بيان رسمي، اليوم الجمعة، عن انضمام القائد أسامة هوساوي للعمل مساعدًا للمدير الرياضي للفريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد هوساوي واحدًا من أفضل المدافعين السعوديين، وكان ركيزة أساسية في تشكيلة الأخضر لسنوات طويلة سواء خلال فترة لعبه في الوحدة أو الهلال أو الأهلي، واعتزل نهاية 2018، بعد مسيرة مميزة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

طموح أسامة هوساوي في تجربة غير مسبوقة

ونالت خطوة تعيين أسامة هوساوي في نادي شاتورو الفرنسي إشادة كبيرة من الرياضيين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خاصة أنها استثنائية وغير مسبوقة، وتمنوا له النجاح في تجربته الجديدة.

وعلق الإعلامي عبدالعزيز البكر قائلًا: “ألف مبروك للكابتن أسامة هوساوي تعيينه مساعدًا للمدير الرياضي لنادي شاتورو الفرنسي.. خطوة لطموح كبير سيتحقق بإذن الله بجهدك وعملك موفق يا كابتن ودعوتنا لك”.

وقال وكيل لاعبين فهد سارح: “أبو سلطان طموحه الرياضي كبير .. من يوم اعتزل وهو يجتهد على نفسه.. شاتورو الحين يلعب درجة 3 في فرنسا .. عندهم 8 لاعبين من أصول عربية.. مر عليهم من قبل سعيد بن رحمة اللي يلعب بالبريميرليج الحين”.

وكتب الإعلامي عدنان جستينة: “خطوة ”رائدة” لنجم كبير رسم خطة حياة مشواره الكروي بعناية فائقة وانطلق بعد نجوميته مع منتخب بلاده وأكثر من نادٍ سعودي إلى فكر مختلف لتجربة ”غير مسبوقة” نأمل للمدير الرياضي لنادي شاتورو الفرنسي التوفيق في عمله الجديد لعلها تأتي بثمارها نحو مستقبل باهر في مسيرته الرياضية”.

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