أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة ستشهد اليوم الاثنين مجموعة من الظواهر الطبيعية.

غداً الاثنين :

سيتساوى طول الليل مع النهار على جميع أنحاء العالم

فتشرق وتغرب الشمس بنفس موعدها

عندنا تشرق الساعة 6

وتغرب الساعة 6

وحصة كل من الليل والنهار(12)ساعة

وهذا الأسبوع يسمى بأسبوع التساوي

والأسبوع القادم يبدأ الليل يقضم من النهار لمدة ثلاثة شهور

pic.twitter.com/cbM79oi08s — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 26, 2021

تساوي الليل والنهار:

وأوضح الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن اليوم الاثنين سيشهد تساوي طول الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، حيث سيكون شروق الشمس وغروبها في نفس الموعد.

ولفت إلى أن شروق الشمس سيكون من الجهة الشرقية تمامًا، فيما سيكون الغروب من الجهة الغربية تمامًا، موضحًا أن الشمس ستشرق في تمام الساعة السادسة صباحًا، وستغرب في تمام الساعة السادسة مساءً، بحيث تكون حصة كل من الليل والنهار 12 ساعة.