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إحباط تهريب 451,807 أقراص أمفيتامين إلى المملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله
تنسيق بين وزارة الداخلية ونظيرتها النيجيرية

إحباط تهريب 451,807 أقراص أمفيتامين إلى المملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله

2021/09/09
الساعة 1:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إحباط تهريب 451,807 أقراص أمفيتامين إلى المملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله
المواطن - واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب (451,807) أقراص أمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.

إحباط تهريب 451,807 أقراص أمفيتامين إلى المملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله - المواطن

نشاط إجرامي

ونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

إحباط تهريب 451,807 أقراص أمفيتامين إلى المملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله - المواطن


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