عبدالإله العمري: الأخطاء واردة في كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالإله العمري مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن الأخطاء جزء من لعبة كرة القدم، وذلك بعد أن تسبب في الهدف الأول لـ منتخب فيتنام.

وتحدث العمري بعد المباراة قائلًا: ” الأخطاء واردة وهي جزء من لعبة كرة القدم، المهم هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث”.

خطأ عبدالإله العمري منح التقدم لـ فيتنام

وكان اللاعب كوانج هاي سجل الهدف الأول للمنتخب الفيتنامي في شباك الحارس محمد العويس، وذلك بعد خطأ في التمرير من قبل العمري، قبل أن يرد المنتخب السعودي ويُسجل ثلاثية بالشوط الثاني عبر كل من سالم الدوسري وصالح الشهري من ركلتي جزاء، وضربة رأسية من اللاعب ياسر الشهراني.

يذكر أن العمري كان شارك مع منتخب السعودية تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت يوليو الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو.

المنتخب السعودي متواجد في المركز الثاني

وفي سياق آخر، تواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الثاني في المجموعة الثانية، وذلك بعد الفوز على المنتخب الفيتنامي بثلاثية لهدف في الجولة الأولى.

ويحتل المنتخب الأسترالي الصدارة بعد الفوز على منتخب الصين بثلاثية دون رد، برصيد 3 نقاط، ويأتي الأخضر ثانيًا برصيد 3 نقاط بعد الفوز على فيتنام، بثلاثية لهدف، أما المنتخب العماني فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الفوز على اليابان، أما منتخب اليابان فيحتل المركز الرابع والمنتخب الفيتنامي المركز الخامس، والمنتخب الصيني المركز السادس برصيد صفر من النقاط”.

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