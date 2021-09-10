عبدالإله العمري يغيب عن النصر ويخضع للفحوصات السبت

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر عن غياب المدافع عبدالإله العمري عن التواجد في تدريبات أمس الخميس، وذلك قبل مواجهة نادي تراكتور الإيراني.

سبب غياب عبدالإله العمري

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر أنه وفقًا لتقرير مُرسل من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، لم يشارك عبدالإله العمري بتدريبات الفريق الخميس، حيث سيخضع اللاعب لفحوصات طبية غدًا السبت للتأكد من نوع الإصابة لديه.

الدوليون يعودون

كما انضم اللاعبون الدوليون مثل الكاميروني فينسنت أبو بكر والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لتدريبات العالمي استعدادًا لمواجهة تراكتور مساء الاثنين المقبل.

وكان نادي تراكتور أعلن عن استقالة مدربه الإيراني فراز كمالوند من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك قبل أيام من مواجهة نادي النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي في الإنترنت أكد فيه على قبول استقالة المدرب الإيراني كمالوند صاحب الـ44 عامًا من تدريب الفريق الأول بسبب المشاكل التي عانى منها الفريق قبل مواجهة النصر.

وكان الفريق الإيراني طالب مساء أول أمس الأربعاء، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهته المرتقبة ضد فريق النصر أو انسحابه، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته.

وتقدم النادي الإيراني بعد ذلك بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل السماح له باستدعاء لاعبين سواء من الفئات السنية أو الرديف بدلًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين بفيروس كورونا، إلا أن الاتحاد القاري لم يُعلق على الأمر حتى الآن.

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