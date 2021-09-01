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عبدالرحمن القرشي: فخور بالبرونزية في أول مشاركة بارالمبية

عبدالرحمن القرشي: فخور بالبرونزية في أول مشاركة بارالمبية

2021/09/01
الساعة 4:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالرحمن القرشي: فخور بالبرونزية في أول مشاركة بارالمبية عبدالرحمن القرشي
المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم المنتخب السعودي لألعاب القوى، عبدالرحمن القرشي عن سعادته بحصد الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد طوكيو 2021”.

عبدالرحمن القرشي يعرب عن سعادته بالبرونزية

ونجح اللاعبان السعوديان القرشي وفهد الجنيدل في التأهل إلى نهائيات سباق 100 متر كراسي متحركة، وتألق عبدالرحمن بشكل لافت، ونجح في إنهاء السباق بالمركز الثالث لحصد الميدالية البرونزية.

عبدالرحمن القرشي
القرشي – المصدر @paralympic_sa

وحرص عبدالرحمن القرشي على توجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما بارك لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تحقيق هذه الميدالية البارالمبية.

وتابع عبدالرحمن القرشي خلال مقطع فيديو نشره حساب البارالمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هذه أول مشاركة لي، الحمد لله على الحصول على الميدالية البرونزية، وإن شاء الله في قادم المشاركات نحقق الذهب”.

عبدالرحمن القرشي
القرشي – المصدر @paralympic_sa

البعثة السعودية في بارالمبياد طوكيو

وتُشارك السعودية في منافسات بارالمبية طوكيو 2020 بـ7 رياضيين، وهم؛ عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل “كراسي متحركة”، النخلي “جري”، حسن دوشي “الوثب الطويل”، سارة الجمعة “دفع الجلة”، مريم المريسل “كرة طاولة” وأحمد شربتلي “فروسية”.

وشارك علي النخلي في سباق 100 متر ضمن تصفيات منافسات ألعاب القوى في بارالمبياد طوكيو 2020، وتمكن من احتلال المركز السابع، ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائيات، قبل أن يختتم مشاركته في المركز السادس.

علي النخلي في بارالمبياد طوكيو
النخلي في السباق – المصدر @paralympic_sa


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