عبدالرحمن القرشي: فخور بالبرونزية في أول مشاركة بارالمبية

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم المنتخب السعودي لألعاب القوى، عبدالرحمن القرشي عن سعادته بحصد الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد طوكيو 2021”.

– اليوم برونزية والقادم ذهب 🙌#برونزية_بارالمبية_سعودية 🇸🇦🥉 📹- شاهد ماقاله اللاعب السعودي 'عبدالرحمن القرشي' بعد تحقيقة برونزية سباق 100 متر – كراسي متحركة ضمن #دورة_الألعاب_البارالمبية ♿#البارالمبية_السعودية 🇸🇦#طوكيو2020 🗼 pic.twitter.com/roCwJulCYL — البارالمبية السعودية (@paralympic_sa) September 1, 2021

عبدالرحمن القرشي يعرب عن سعادته بالبرونزية

ونجح اللاعبان السعوديان القرشي وفهد الجنيدل في التأهل إلى نهائيات سباق 100 متر كراسي متحركة، وتألق عبدالرحمن بشكل لافت، ونجح في إنهاء السباق بالمركز الثالث لحصد الميدالية البرونزية.

وحرص عبدالرحمن القرشي على توجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما بارك لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تحقيق هذه الميدالية البارالمبية.

وتابع عبدالرحمن القرشي خلال مقطع فيديو نشره حساب البارالمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هذه أول مشاركة لي، الحمد لله على الحصول على الميدالية البرونزية، وإن شاء الله في قادم المشاركات نحقق الذهب”.

البعثة السعودية في بارالمبياد طوكيو

وتُشارك السعودية في منافسات بارالمبية طوكيو 2020 بـ7 رياضيين، وهم؛ عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل “كراسي متحركة”، النخلي “جري”، حسن دوشي “الوثب الطويل”، سارة الجمعة “دفع الجلة”، مريم المريسل “كرة طاولة” وأحمد شربتلي “فروسية”.

وشارك علي النخلي في سباق 100 متر ضمن تصفيات منافسات ألعاب القوى في بارالمبياد طوكيو 2020، وتمكن من احتلال المركز السابع، ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائيات، قبل أن يختتم مشاركته في المركز السادس.

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