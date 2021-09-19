عبدالرزاق حمدالله يغضب النصراويين

المواطن - مروة نبيل

تعرض المغربي عبدالرزاق حمدالله لانتقادات قوية من جماهير نادي النصر، بعد إضاعته لركلة جزاء أمام الاتحاد، خاصة أن العالمي خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

النصر يخسر بثلاثية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر بنتيجة 3/1 على ملعبه مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند الدقيقة العاشرة عن طريق عبدالرحمن العبود، وسجل سلطان الغنام التعادل، وأحرز العميد ثنائية عن طريق إيغور كورونادو وبرونو هنريكي في الشوط الثاني، كما أهدر عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء.

غضب من عبدالرزاق حمدالله

وتُعد هذه ركلة الجزاء السادسة التي يهدرها عبدالرزاق حمدالله منذ الموسم الرياضي الماضي، ما أثار غضب الجماهير، التي حملته مسؤولية إضاعة العديد من النقاط الحاسمة في مشوار الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب صالح الشحي عن عبدالرزاق حمدالله عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “صديق موثوق يؤكد لي بأنه يوجد بعقد حمدالله بند ينص على حصوله لـ50 ألف مقابل كل هدف”.

وتابع: “والآن حسب ما سمعت بأن الهريفي أيضًا ذكر هالمعلومة، من وجهة نظري مثل هذه البنود تُعتبر كارثه إدارية لأنها تُحفز اللاعب على الأنانية واحتكاره لضربات الجزاء حتى لو لم يكن مُستعد نفسيًا”.

.

وعلق الناقد الرياضي خالد الشعلان قائلًا: “جمهور النصر كسبب في استهتار حمدالله، هو أمرٌ ظالم للجمهور، وهو محاولة للبعد عن السبب الحقيقي وهو اللاعب، فالجماهير تُردد اسمه إذا أبدعَ وكان يستشعر مصلحة فريقه لا مصلحة مزاجيته.

وأضاف الشعلان: “فالجمهور وقف ضده في: ١- إجازاته سابقًا، ٢- قضية عقده، ٣- استهتاره بتنفيذه الركلة.. (السبب لدى اللاعب)”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة