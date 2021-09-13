عبدالله المعيوف رجل مباراة الهلال والاستقلال

المواطن - مروة نبيل

تألق حارس مرمى الزعيم، عبدالله المعيوف، بشكل لافت مباراة الهلال والاستقلال الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال أول المتأهلين:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الاستقلال التي أُقيمت على إستاد زعبيل في الإمارات، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

وسيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على أحداث المباراة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 39 عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قبل أن يُعزز تقدمه في الدقيقة 56 عن طريق سالم الدوسري.

عبدالله المعيوف يخطف الأنظار:

وخطف عبدالله المعيوف الأنظار خلال مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ليلعب دورًا مؤثرًا في تأهل الزعيم إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المعيوف كأفضل لاعب في المواجهة القارية، وعلق حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على اختياره قائلًا: “حيوا معنا رجل المباراة.. حامي العرين.. يستحق”.

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