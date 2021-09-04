عبدالله عطيف يغادر معسكر المنتخب السعودي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

سمح المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، للاعب المصاب عبدالله عطيف بمغادرة معسكر المنتخب المقام حاليًا في الرياض.

وجاء ذلك بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجة اللاعب لبرنامج علاجي.

نتائج أشعة الرنين للاعب

وكانت أشعة الرنين المغناطيسي أكدت وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة لدى عطيف وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

وأشارت التقارير إلى أن غياب عطيف عن الملاعب سيتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وبالتالي يغيب “رسمياً” عن مواجهة الأخضر وعمان.

وبالتالي فإن مشاركته في مباراة عُمان ستكون مستحيلة، مما يجعل المدرب يضع كنو بجانب عبدالإله المالكي مع وجود علي الأسمري وعلي الحسن على مقاعد البدلاء.

وكان “عطيف” قد تعرض للإصابة في لقاء السعودية أمام فيتنام الذي انتهى بنتيجة 3ـ1 لصالح الأول، ضمن الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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