عبدالله عطيف يُجري اليوم أشعة رنين مغناطيسي

المواطن - محمد سمعه

سيخضع اللاعب عبدالله عطيف لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لفحص طبي اليوم الجمعة، وذلك بعد إصابته في مباراة فيتنام مساء أمس الخميس.

عبدالله عطيف يخضع للفحوصات اليوم

وذكر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” أن عطيف سيُجري اليوم أشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة التي تعرض لها في مباراة فيتنام.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أعرب عن قلقه بسبب إصابة عطيف، مضيفًا أنه في حال فقده المنتخب السعودي، فسوف يفقد الأخضر لاعبًا موهوبًا وعلى خُلق.

يذكر أن عبدالله عطيف كان خرج من مباراة فيتنام بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول متأثرًا وباكيًا بسبب الإصابة، ليحل بدلًا منه اللاعب محمد كنو.

وكان كل من سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري أحرزوا ثلاثية الأخضر في شباك منتخب فيتنام في الشوط الثاني.

موعد مباراة المنتخب السعودي في الجولة الثانية

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يسعى للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه.

وحقق منتخب السعودية أفضل نتائج له بكأس العالم في مشاركته الأولى عام 1994 بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

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