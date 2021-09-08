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عبدالله عطيف يُغادر إلى إسبانيا السبت
للاطمئنان على إصابته

عبدالله عطيف يُغادر إلى إسبانيا السبت

2021/09/08
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالله عطيف يُغادر إلى إسبانيا السبت عطيف - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف إلى إسبانيا، يوم السبت المقبل.

عبدالله عطيف يطير لإسبانيا:

وأشار نادي الهلال إلى أن عبدالله عطيف أدى جلسة علاجية، مساء اليوم الثلاثاء، على أن يُغادر، السبت المقبل، إلى إسبانيا، من أجل الوقوف والاطمئنان على إصابته.

وكان عبدالله عطيف قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد فيتنام عند الدقيقة 18، ليخرج من الملعب متأثرًا بإصابته، ويشارك محمد كنو بدلًا منه، ويغادر معسكر الأخضر بعد ذلك.

وأكدت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها عبدالله عطيف سامة الرباط الصليبي للركبة، ومعاناته من إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي.

إصابة عبدالله عطيف بلقاء المنتخب السعودي ضد فيتنام
إصابة عطيف

الهلال يستأنف تدريباته:

على الجانب الآخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم راحة لمدة يومين.

وبدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وركز جارديم في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، قبل أن يطبق تدريبات تكتيكية على جزء من الملعب، اختتمها بمناورة فنية.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات، خلف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء متصدر الترتيب بالرصيد ذاته.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC


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