عبر التاريخ تعرف على قائمة لاعبي المنتخب السعودي الذين سجلوا في مرمى عمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يأمل لاعبو المنتخب السعودي المشاركون اليوم بقميص “الأخضر” أمام المنتخب العماني، ضمن تصفيات مونديال 2022، في وضع أسمائهم ضمن قائمة هدافي المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، ويدخل المنتخبان المباراة بهدف خطف الثلاث نقاط.

لم يسبق لأي من الأسماء المتواجدة داخل قائمة المنتخب السعودي لمواجهة اليوم، هز شباك المنتخب العماني، حيث ستشهد المواجهة غياب هدافي آخر لقاء بين المنتخبين، وهما هتان باهبري وفراس البريكان.

واستطاع المنتخب السعودي في هز شباك المنتخب العماني 39 مرة خلال 20 مواجهة جمعت بينهما وذلك عن طريق 27 لاعبًا سعوديًا.

أبرزهم ماجد عبدالله



ويعد ماجد عبدالله نجم الكرة السعودية، هو هداف المواجهات بين المنتخبين بتسجيله 6 أهداف.

وخاض ماجد عبدالله 6 مباريات أمام عمان، سجل فيهم 6 أهداف ومنها مباراة المنتخبين في تصفيات كأس أمم آسيا 1984، التي انتهت بفوز المنتخب السعودي آنذاك بسداسية دون رد.

أما عن أسماء اللاعبين السعوديين الذين أحرزوا هدفين في المواجهات بين المنتخبين هم؛ عيسى خليفة وسعود جاسم وفؤاد أنور وهتان باهبري ومحمد المغنم.

وسجل هدفًا واحدًا كل من: خالد سرور وفراس البريكان وناصر الشمراني وفهد الهريفي ويوسف جازع ومحمد الشلهوب وعيسى حمدان وجمال فرحان وعثمان مرزوق وفهد المصيبيح.

وعمر باخشوين وصالح خليفة ومحمد نور وعبد الله الجمعان والحسن اليامي وياسر القحطاني وعبيد الدوسري وخالد مسعد وفهد الغشيان ومحيسن الجمعان وفهد المهلل.

توقيت مباراة السعودية وعمان

وسيلعب الأخضر مع عمان في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت السعودية على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في عمان.

وتحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قبل المباراة قائلًا: “مباراة مثيرة للاهتمام لكلا المنتخبين بعد الفوز الذي تحقق في البداية، فقد شاهدنا نتيجة عظيمة لمنتخب عمان أمام منتخب اليابان، لذلك نعلم جيدًا بأن مباراة الغد مباراة صعبة”.

وأضاف رينارد: ” نعلم جميعًا أن جميع مباريات التصفيات صعبة، لذا يجب علينا أن نحترم جميع المنتخبات المنافسة التي وصلت للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والعمل بشكل متواصل من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي”.

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