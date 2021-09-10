عبر التاريخ لقاءات متساوية بين الاتحاد وأبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وبالتحديد محبي الكرة السعودية، نحو ملعب الجوهرة المشعة لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد وأبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/ 2022.

يدخل الاتحاد هذه المواجهة وهو محتل المركز الرابع، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين، عن أبها “الثامن”.

موعد مباراة الاتحاد وأبها:

وتقام مباراة الاتحاد ضد أبها، على ملعب “الجوهرة المشعة”، في تمام الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة، من مساء يوم السبت.

تاريخ مواجهات الفريقين:

تواجه الاتحاد مع أبها، في 6 مباريات، منذ تطبيق نظام الاحتراف، في موسم 2008/ 2009.

ويتساوى الفريقين في النتائج، حيث فاز الاتحاد، في 3 مناسبات، مسجلًا 9 أهداف، فيما فاز أيضًا أبها في 3 مناسبات مسجلًا 7 أهداف.

القناة الناقلة:

وتنقل شبكة قنوات “SSC”، مباراة الاتحاد وأبها، وهي الناقل الحصري للبطولة، في الموسم الرياضي الحالي.

التشكيل المتوقع للاتحاد:

ويدخل الاتحاد، مباراة أبها، وهو كامل العدد، بعد استعادة جميع المصابين، مع احتمالية “جلوس” المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، المنضم مؤخرًا إلى الفريق من الوحدة، على دكة البدلاء، ليكون التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عمر هوساوي، أحمد حجازي، سعود عبدالحميد.

خط الارتكاز: كريم الأحمدي، برونو هنريكي.

الوسط الهجومي: فهد المولد، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي.

قلب هجوم: فهد المولد.

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