عبير الوعل تغالب دموعها على الهواء بعد مقطع مؤثر

غالبت المذيعة عبير الوعل مقدمة برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية دموعها بعد عرض مقطع مؤثر لسيدة سورية صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاجها من السرطان.
بكاء مذيعة سيدتي #عبير_الوعل @alwaal_abeer على الهواء بعد مشهد مؤثر#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/DriuhzvS43
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 15, 2021
جهود مركز الملك سلمان
وأظهر المقطع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وهو يُبشر المعلمة السورية في مخيم الزعتري بصدور توجيه الملك سلمان وولي العهد بعلاجها من مرض السرطان تقديرًا لمهمتها ودورها الإنساني.
بكاء عبير الوعل
وقالت الوعيل تعليقًا على المقطع وهي تغالب دموعها على الهواء: إن المملكة سبّاقة في مد يد العون والمساعدات الإنسانية لكل محتاج حول العالم دون تمييز بحسب الجنس أو اللون أو العرق.
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